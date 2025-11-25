Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 25 de noviembre de 2025

No pierda tiempo que cosas que no valen la pena y empiece a pensar en su futuro. Aproveche esta nueva etapa para innovar y cambiar de rumbo su vida cotidiana.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el martes 25 de noviembre

Amor: Intente armonizar las actividades para que nadie de su familia se sienta desplazado. Por la tarde, júntense a charlar y procure limar las viejas asperezas.

Riqueza: Entienda que al buscar nuevos contactos dentro del ambiente profesional podrán ayudarlo a resolver cualquier inconveniente de su futuro económico.

Bienestar: No permita que su inseguridad lo limite. Atrévase a un cambio de imagen, asista a la peluquería o salga de compras al Shopping que tanto le gusta.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

En este día, podría enfrentarse con situaciones difíciles que le exigirán al máximo su atención. Sea paciente y antes de actuar piense bien los movimientos.

Amor: Ya es tiempo para que abandone su soltería. Tome conciencia y busque con paciencia una persona que lo acompañe para el resto de su vida sentimental.

Riqueza: No arriesgue su capital en los negocios que ofrecen ganancias rápidas, ya que podrían perjudicarlo. Evite apresurase para firmar ese contrato, asesórese.

Bienestar: Sepa que deberá prestar más atención a su estado físico. Trate de conservar la postura, de lo contrario, sufrirá contracturas y cefaleas. No se automedique.

