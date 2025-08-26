Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 26 de agosto de 2025

En esta jornada despertará teniendo una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones teniendo resultados positivos.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el martes 26 de agosto

Amor: Restablecerá contacto con una persona que quiere. No desaproveche la ocasión y aclaren todos los malentendidos que existen entre ambas partes.

Riqueza: Sepa que su familia lo ayudará a tomar esas decisiones económicas complicadas que hace días postergaba por miedo a perder. Pídale un consejo.

Bienestar: Deje que cargar con los resentimientos que tiene desde su niñez. Esfuércese para liberarse de la carga del pasado y verá que todo mejorará con el tiempo.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Aprenda que en la vida, siempre la perseverancia será la llave para que usted pueda lograr los objetivos o proyectos que se ha fijado a corto plazo.

Amor: Vera que aplicando el sentido común y la comprensión se cimentará esa relación conflictiva. Siéntese con su pareja y mantenga una conversación adulta.

Riqueza: Aunque le cueste demasiado, intente trabajar en equipo. De lo contrario, podrían surgir complicaciones en ese proyecto nuevo que comenzó hace días.

Bienestar: Por la tarde, salga a su balcón y respire aire puro. Intente relajarse, ya que los contratiempos se irán solucionando solos a la brevedad.

