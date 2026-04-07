Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 7 de abril de 2026

Será una jornada donde no sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. Seguramente, estará un tanto confundido.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el martes 7 de abril

Amor: Debería prestarle mucha más atención a su alma gemela. En la vida nunca se olvide que uno cosecha lo bueno que siembra día a día. Cambie de actitud.

Riqueza: Período para que continúe adelante sin ningún temor, ya que le aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito. Ponga todo de si y logrará todo lo que se proponga.

Bienestar: Durante la semana, intente comer saludablemente y cuide la dieta. Si se excede se arrepentirá al ver la balanza todas las mañanas. Vigile que come.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Posiblemente, será una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades. Sepa que tendrá que confrontar de a un tema y logrará obtener buenos resultados.

Amor: La relación de pareja podría correr peligro de separación. Prepárese, ya que volverán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar.

Riqueza: Momento ideal para detenerse un instante en las razones que lo acarrean a gastar en exceso. Si continua así, terminará endeudado para toda la vida.

Bienestar: Hoy evite caer en las tentaciones peligrosas. Cuídese de los excesos de todo tipo e intente alivianar la tensión y buscar una manera para distenderse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |