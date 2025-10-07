Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 7 de octubre de 2025

Respete todos los deseos en cada momento y en las circunstancia que vive. Sepa que hacer siempre lo que los demás esperan de usted podría llegar a agotarlo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el martes 7 de octubre

Amor: Sepa que transitará un día bastante apasionado en el amor. Acérquese al ser que ama y bríndele todo su tiempo para compartir un momento muy grato.

Riqueza: No permita que los temas económicos interfieran negativamente en su pareja. Evite las peleas, ya que podría atravesar un mal momento con su alma gemela.

Bienestar: Procure no descuidar la alimentación, trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde. Comprenda que comer poco no es cuidarse con la comida.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Será esencial para este día que empiece a controlar cada una de las emociones y así evitar que estas lo afecten de manera negativa a su animo.

Amor: Hoy podrá amigarse con ese familiar que hace días ha tenido un pequeño conflicto. Procure llamarlo y pactar una salida juntos para remediar lo sucedido.

Riqueza: Si esta por realizar alguna compra importante o concretar un negocio, deberá ser muy precavido. En caso que desconozca del tema, asesórese de antemano.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar. Comprenda que el amor propio es muy importante.

