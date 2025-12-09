Horóscopo de Capricornio de hoy: martes 9 de diciembre de 2025

Haga lo posible para no dejarse llevar por los arrebatos y analizar meticulosamente cada situación antes de tomar cualquier decisión. Sea más paciente.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el martes 9 de diciembre

Amor: Vivirá un encuentro profundo con esa persona que conoció hace poco tiempo. Prepare su corazón, ya existirá la posibilidad de enamorarse más de lo que piensa.

Riqueza: Momento propicio para decidir sobre las cuestiones comerciales y hacer nuevos contactos laborales. Busque nuevos horizontes dentro del rubro que se maneja.

Bienestar: No se sienta triste, busque ayuda y un consejo en sus amigos, ellos sabrán escucharlo. Sepa que ya ha superado situaciones mucho peores en su vida.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Momento para dejarse de inhibirse frente a los demás por miedo al desprecio. Haga lo posible para enseñarle al mundo lo que es capaz de hacer y siente.

Amor: Solucione esa situación conflictiva que tuvo con su alma gemela a través de una charla madura. Sepa que son personas grandes para pelearse por algo tan infantil.

Riqueza: Evite ser tan desesperado en los temas de sus proyectos, ya que podría haber altibajos en los negocios de su economía. Relájese, todo llega en el momento justo.

Bienestar: Deje de quejarse que se siente mal y empiece una dieta libre en grasas. Pronto conseguirá un excelente estado físico y dejará de sufrir su hígado.

