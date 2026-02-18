LA NACION

Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 18 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 18 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio

Sepa que teniendo una postura más dinámica, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás una etapa que fue poco satisfactoria para usted.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el miércoles 18 de febrero

Amor: Cierto cambio inesperado hará modificar sus costumbres en el amor. Destine más tiempo a su enamorado, ya que los reclamos que le hace tienen su fundamento.

Riqueza: Aunque el ambiente este revolucionado, procure calmar los nervios y usar el tacto para poder actuar de manera correcta en su trabajo. Relájese.

Bienestar: No dude en utilizar su tiempo libre para solucionar todos los problemas que lo agobian, pero solo comprométase hasta donde usted pueda hacerlo.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

No desaproveche cada unas de las oportunidades que se le presentarán en el ámbito laboral. Su espíritu de lucha y ambición están en su mejor momento.

Amor: Será una perfecta ocasión para disfrutar con su alma gemela los buenos momentos y relajarse mutuamente. Destine la tarde para compartir una película con ella.

Riqueza: Comience a manejarse con independencia, así logrará generar valiosos acuerdos comerciales. Aunque trabaje en equipo empiece a tomar sus propias decisiones.

Bienestar: Sepa que gracias a la actividad física que ha estado realizando por internet, las tensiones que venia acumulando se irán liberando lentamente. No deje de ejercitarse.

Otras predicciones para hoy

