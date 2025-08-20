Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 20 de agosto de 2025

En este día, intente ser prudente con el modo que utiliza cuando quiere decir lo que piensa. Quizás, le convenga esperar para expresar sus pensamientos.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el miércoles 20 de agosto

Amor: Relájese, ya que la relación mejorará. Procure aclarar sus verdaderos sentimientos y comprender los de su pareja. Aprenda a escuchar los dictados de su corazón.

Riqueza: Surgirá una oportunidad que le cambiará el rumbo de su vida en el plano profesional. Trate de ser más conservador y evite las decisiones impulsivas.

Bienestar: Si se siente psicológicamente saturado, opte por las flores de Bach y la aromaterapia. Intente sostenerlo y en poco tiempo recuperará su entusiasmo.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Ocasión optima para concluir con todos los proyectos viejos y dedicarse a preparar las nuevas metas que se propondrá en su vida para los próximos meses.

Amor: Si siente que sus amistades no son sinceras, profundice y recapacite sobre sus relaciones afectivas pasadas. Conéctese internamente con sus emociones.

Riqueza: Antes de realizar algún movimiento con su tarjeta de crédito, intente planear sus futuros gastos. Ciertos movimientos financieros podrían hacer tambalear su economía.

Bienestar: Deje de poner excusas y de automedicarse solo. Busque ayuda en las medicinas alternativas para tratar esas dolencias óseas u articulares que esta teniendo hace tiempo.

Otras predicciones para hoy

