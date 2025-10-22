Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 22 de octubre de 2025

Intente ser un poco más reservado en la vida. Disfrute de esta conducta y no se esfuerce en conformar siempre a su entorno, empiece a ser tal cual es.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el miércoles 22 de octubre

Amor: Hoy, podría llegar a sentir las críticas que le hace su pareja como un agravio personal. Estará vulnerable, ya que hace días esta pasando un mal momento.

Riqueza: En poco tiempo, sus ingresos tenderán a incrementarse. Pero deberá controlar sus gastos superfluos, caso contrario, no llegará a ver las ganancias.

Bienestar: Si necesita relajarse, sepa que el yoga o las caminatas livianas matutinas le brindarán ese alivio que tanto necesita su cuerpo. Hágalo solo o en compañía.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.

Amor: Sepa que deberá oír sus sentimientos más íntimos antes de tomar decisiones en el marco afectivo. Piense bien antes de tomar una determinación equivocada.

Riqueza: Ciclo para dedicarse a comunicar sus ideas y a mostrar lo valioso de si mismo frente a todos sus compañeros y jefes que comparten con usted el proyecto.

