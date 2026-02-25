Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 25 de febrero de 2026

Durante esta jornada podría sentirse desestabilizado emocionalmente a causa de los inconvenientes que sufrió. Tendrá muchas dudas a la hora de tomar decisiones.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el miércoles 25 de febrero

Amor: Preparase, ya que al contar con la Luna en oposición esto podría originarle conflictos en mucha de las relaciones que tiene con sus parientes más allegados.

Riqueza: Debería ser más prudente con las ganancias rápidas y excesivas. Sepa que podrían surgir inconvenientes financieros de los que puede arrepentirse.

Bienestar: Aprenda a disfrutar de sus propios logros y así podrá aliviarse del agotamiento que suma día tras día. Deje ser tan negativo, vea las cosas desde otra perspectiva.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Relájese, hoy logrará todo lo que se proponga. Sepa que si actúa con prisa y pone en practica sus ideas aunque sean disparatadas, todo saldrá muy bien.

Amor: Sera una jornada de reconciliaciones y reencuentros amorosos. Déjese llevar por lo que siente hace tiempo y disfrute del momento con su alma gemela.

Riqueza: Ocúpese del manejo financiero de sus cuentas personales, no se angustie y trate de equilibrar los gastos. Intente ser mas organizado con lo que compra.

Bienestar: Haciendo uso de su imaginación creativa podrá llegar a combatir la rutina y el aburrimiento. Busque alguna actividad que lo beneficie artísticamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |