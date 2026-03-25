Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 25 de marzo de 2026

Tenga en cuenta las situaciones y no sea tan cruel con los demás. Comprenda que no hay que juzgar a todos de la misma forma. Sea más permisivo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el miércoles 25 de marzo

Amor: Después de tantos año de convivencia, evite que la chispa del amor se apague. Hagan alguna actividad fuera de lo habitual y no caiga en la rutina con su pareja.

Riqueza: Aparecerán buenas propuestas en el ámbito laboral. No deje pasar la oportunidad y ponga toda su energía, así podrá conseguir el éxito en lo que se proponga.

Bienestar: Sepa que teniendo un poco de fuerza de voluntad podrá continuar con ese plan alimenticio. No permita tentarse en las comidas y evite los alimentos extraños.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Este muy atento, ya que ciertas fuerzas opuestas en su interior le provocarán algunas contradicciones en sus pensamientos. No se desespere y piense bien.

Amor: Si tiene que presenciar una reunión familiar, procure medir las palabras ya que podría herir los sentimientos de alguna persona a la cual usted le tiene mucho aprecio.

Riqueza: Prepárese, ya que hoy recibirá una ayuda monetaria inesperada que se ha ganado con su actitud honesta. Piense bien donde invertirá ese dinero.

Bienestar: Sepa que teniendo un poco de fuerza de voluntad podrá continuar con ese plan alimenticio. No permita tentarse en las comidas y evite los alimentos extraños.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |