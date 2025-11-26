Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 26 de noviembre de 2025

Entienda que no siempre se puede solucionar todo con un cerrar y abrir de ojos. Sepa que deberá avanzar con un paso medido y riguroso. Relájese.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el miércoles 26 de noviembre

Amor: Vivirá un encuentro profundo con esa persona que conoció hace poco tiempo. Prepare su corazón, ya existirá la posibilidad de enamorarse más de lo que piensa.

Riqueza: Despreocúpese, ya que le aprobarán todos los proyectos comerciales que tiene. Sepa que le generará grandes satisfacciones a nivel personal y profesional.

Bienestar: Si siente que la rutina de toda la semana lo tiene asfixiado, no dude en tomarse un respiro y organice una salida para esta noche con gente divertida.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

No pierda tiempo que cosas que no valen la pena y empiece a pensar en su futuro. Aproveche esta nueva etapa para innovar y cambiar de rumbo su vida cotidiana.

Amor: Intente armonizar las actividades para que nadie de su familia se sienta desplazado. Por la tarde, júntense a charlar y procure limar las viejas asperezas.

Riqueza: Entienda que al buscar nuevos contactos dentro del ambiente profesional podrán ayudarlo a resolver cualquier inconveniente de su futuro económico.

Bienestar: No permita que su inseguridad lo limite. Atrévase a un cambio de imagen, asista a la peluquería o salga de compras al Shopping que tanto le gusta.

