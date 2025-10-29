Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 29 de octubre de 2025

En este período se sentirá mucho más vital, con deseos de iniciar alguna actividad que se identifique con su personalidad. Escuche su voz interior y hágala.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el miércoles 29 de octubre

Amor: Acérquese a su hermano. Por la tarde llámelo y así podrán charlar para llegar a ese acuerdo que tanto buscaron y nunca lograron por falta de tiempo.

Riqueza: Siempre que asuma la autoridad con responsabilidad y coherencia, logrará abrir nuevos horizontes a nivel laboral. Tome conciencia de sus obligaciones.

Bienestar: Relájese ya que iniciará el día con un ánimo inmejorable y saldrá todo como usted desea. Intente alejarse de aquellas personas que le emiten energía negativa.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Hoy se sentirá lleno de confianza con usted mismo y podrá concretar todos los planes que tiene en mente. Aunque no lo crea, deberá guiarse por sus instintos.

Amor: En este día, la Luna es su signo lo dotará de encanto y magnetismo. Procure aumentar la seducción y entregarse al amor sin miedos y perjuicios.

Riqueza: No haga inversiones arriesgadas que pueden dar como resultado una crisis económica. Escuches los consejos de sus compañeros de trabajo, evite ser terco.

Bienestar: Modere los excesos en las comida, sino le repercutirá en el sistema digestivo. En caso que le cueste hacerlo solo, busque ayuda en un profesional de la medicina.

