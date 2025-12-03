LA NACION

Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 3 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 3 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio

Seria bueno que recuerde que no todos tienen las ideas tan claras como usted. Tendrá que armarse de paciencia frente a las dudas de los demás.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el miércoles 3 de diciembre

Amor: Prepárese, ya que en esta jornada estará muy irritable y de mal humor. Procure no discutir con su alma gemela por culpa de su estado. Tome distancia.

Riqueza: Durante esta jornada, estará muy ocupado en el manejo financiero de sus cuentas personales. Evite angustiarse y trate de equilibrar los gastos.

Bienestar: No se preocupe más, ya que gracias a su imaginación creativa podrá llegar a combatir la rutina y el aburrimiento que esta teniendo hace días.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Nunca se olvide que lo primordial para alcanzar todos los objetivos, es estar siempre seguro de los deseos que uno quiere obtener. Sea constante.

Amor: Hoy podrá amigarse con ese familiar que hace días ha tenido un pequeño conflicto. Procure llamarlo para charlar y buscar una solución a lo sucedido.

Riqueza: Después de tanto años y esfuerzos que realizo, al fin recibirá el reconocimiento que se merece por su desempeño laboral diario. Hágase el sorprendido.

Bienestar: Evite obsesionarse con el trabajo, de esta forma, solo conseguirá aumentar su nivel de agotamiento. Intente relajarse un poco y todo saldrá bien.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
