Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 7 de Septiembre de 2022

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Fechas: 22 de Diciembre al 19 de Enero

Qué le espera a Capricornio el miércoles 7 de Septiembre

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vínculo crecerá.

Riqueza: Vea qué va a hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada. En caso contrario, le repercutirá en su salud.

Semana del 12 al 18 de julio para Capricornio

Información energética importante para vos. Por un lado, es posible que todavía sientas los efectos de la Luna llena en tu signo, que siempre ilumina aspectos sensibles y pide un poco de atención sobre tu empatía y tus afectos. Además, esto se potencia por el recorrido del Sol (fuente de energía del zodíaco) por Cáncer, tu eje complementario. Tip: momento transformador.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Póngase firme ya que su inseguridad conspirará en contra de sus logros. Momento para planificar las metas y tratar de cumplirlas de una manera ordenada.

Amor: Preparese, ya que una discusión por celos sin sentido podría arruinar el día. Tenga fundamentos antes de hacerle algún reclamo a la persona que ama.

Riqueza: Sepa que no es conveniente que invierta la totalidad de sus ahorros en un proyecto poco claro. Tenga cautela antes de arriesgar su capital, ya que podría arrepentirse.

Bienestar: Entienda que su organismo le está pidiendo hace tiempo un poco de paz. Necesitará descansar en soledad después de tantas tensiones que absorbió ayer.

