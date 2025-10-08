Horóscopo de Capricornio de hoy: miércoles 8 de octubre de 2025

Muchos de los nuevos impulsos y deseos lo llevarán por algunos caminos imprevistos. Trate de pensar bien y así obtendrá los beneficios que tanto esperaba.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el miércoles 8 de octubre

Amor: Procure contenerse y hágase un tiempo para hablar profundamente con su alma gemela sobre esos temas o actitudes que últimamente tiene y no le agradan.

Riqueza: Entienda que muchas veces gastar más de lo que debe no es lo aconsejable, pero también caer en la mezquindad sería una exageración. Gaste lo justo y necesario.

Bienestar: Consulte con su traumatólogo de confianza para ver sobre esa molestia que tiene hace días y no lo deja caminar con normalidad. No pierda más tiempo.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Respete todos los deseos en cada momento y en las circunstancia que vive. Sepa que hacer siempre lo que los demás esperan de usted podría llegar a agotarlo.

Amor: Sepa que transitará un día bastante apasionado en el amor. Acérquese al ser que ama y bríndele todo su tiempo para compartir un momento muy grato.

Riqueza: No permita que los temas económicos interfieran negativamente en su pareja. Evite las peleas, ya que podría atravesar un mal momento con su alma gemela.

Bienestar: Procure no descuidar la alimentación, trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde. Comprenda que comer poco no es cuidarse con la comida.

