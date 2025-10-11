Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 11 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 11 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
Aunque no se sienta totalmente feliz, procure que la melancolía no lo atrape en estos momentos. Modifique el estilo de su vida y todo mejorara pronto.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el sábado 11 de octubre
Amor: Será un optimo día para aclarar los conflictos que tiene con su alma gemela e intentar ponerse en su lugar. Si existe algo que no le agrada, intente hablarlo hoy mismo.
Riqueza: No se obsesione, ya que vendrán tiempos mejores. Sepa que tarde o temprano podrá demostrar su verdadera capacidad intelectual en lo profesional.
Bienestar: Evite alterarse, ya que se sorprenderá por algunos comentarios fuera de lugar de personas muy allegados a usted. Ármese de paciencia y aclare con madurez las cosas.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Sepa que una mirada del pasado lo ayudará a solucionar esos inconvenientes del presente. No le tema a los recuerdos del pasado, son solo pasajeros.
Amor: Deje de hacer publico los problemas maritales que tienen, ya que la relación es entre usted y su pareja. Momento de hablar con el corazón y sincerarse.
Riqueza: Aproveche, ya que será una excelente jornada a nivel profesional donde obtendrá muy buenas recompensas económicas. Póngase al día con sus deudas.
Bienestar: Si hay momentos en los cuales se siente triste, haga cosas que fortalezcan su autoestima. Deje de echarse la culpa, si las cosas no salen es por algo.
