Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 13 de diciembre de 2025

Si no quiere que nadie le reclame algo, empiece a manejar los tiempos con mayor cuidado y responsabilidad. Si usted obra bien nadie le reclamará nada.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 13 de diciembre

Amor: Evite los celos, ya que le podrían provocar un malestar emocional difícil de controlar. Intente confiar en su enamorado, no busque fantasmas donde no los hay.

Riqueza: Entienda que no un momento optimo para gastar a cuenta, ya que a fin de mes puede llegar a arrepentirse. Espere mejores momentos para hacer esas compras innecesarias.

Bienestar: Jornada para reencontrarse consigo mismo, necesitará estar en silencio. Acérquese a su biblioteca y escoja algún libro de su agrado para leerlo.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Realice en cuanto pueda ese cambio trascendental en su vida aunque tenga miedo a equivocarse. Muchas veces uno debe estar dispuesto a perder o ganar.

Riqueza: Intente verificar el estado de sus ingresos y reformular el manejo de los mismo. De esta forma, logrará un mejor rendimiento del dinero en su economía.

Bienestar: Deje de dudar y opte por la medicina naturista, ya que lo ayudará a combatir el nerviosismo. Intente cambiar esa manía que tiene de automedicarse.

