Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 13 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 13 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
Muchas veces las decisiones precipitadas pueden llegar a ser causa de un arrepentimiento futuro. En esos casos, trate de reflexionar antes de actuar.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el sábado 13 de septiembre
Amor: Prepárese, ya que hoy su pareja lo descolorará con las reacciones inesperadas. Intente serenarse y ruegue que ceda la tormenta lo rápido posible.
Riqueza: Evite firmar sin leer detenidamente lo que le ofrecen en ese nuevo proyecto. Debería tomar conciencia y prestar mucha atención a los detalles.
Bienestar: Si hace días que se siente contracturado y no le calma ese dolor lumbar, intente realizarse masajes descontracturante en algún centro de belleza.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Prepárese, ya que su vida social tomará otro color con la presencia de nuevos compromisos. Su entusiasmo se potenciará al máximo, aprovéchelo.
Amor: Atesore el afecto de sus seres queridos, de lo contrario, cuando los necesite ya no estarán. Deje de ser tan reservado en sus relaciones con los demás.
Riqueza: Etapa ideal para que aplique su tenacidad ante ese nuevo desafío laboral. Sepa que debe poner toda su energía para poder alcanzar buenas recompensas.
Bienestar: Durante esta jornada, gozará de muy buena salud, igualmente siga cuidándose. Debe evitar salir de su casa, si es que no necesita hacerlo por fuerza mayor.
