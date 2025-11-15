Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 15 de noviembre de 2025

Seguramente viva una situación un tanto complicada y confusa. Deténgase y guíese por la intuición, que le hará ver las cosas más claramente.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 15 de noviembre

Amor: Prepárese, ya que empezará gozar de momentos maravillosos e inolvidables en la intimidad con su pareja. Rompa con las estructuras que tiene en el amor.

Riqueza: No se deje llevar por los comentarios malintencionados de otros. Si lo desea, propóngase y realice ese cambio radical en su vida profesional.

Bienestar: Evite ser tan exigente en la vida, serán días donde su capacidad creativa se manifestará en todo lo que haga. Aprovéchela al máximo y obtendrá buenos resultados.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Hoy será una jornada donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia. Ponga en marcha todos los proyectos postergados y en poco tiempo tendrá ganancias.

Amor: Explore sin miedo sus deseos, objetivos y fantasías con su alma gemela. Haga lo posible para tener un contacto más cercano en la intimidad.

Riqueza: Afronte con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. En muy poco tiempo y trabajando en equipo, obtendrán muy buenas ganancias.

Bienestar: Deje de ser tan posesivo y querer siempre solucionar todo usted. Entienda que si lo hace, su vida empezará a ser más placentera y distendida.

