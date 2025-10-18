Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 18 de octubre de 2025

Empiece a dejar de lado su egoísmo sin sentido, así tendrá la posibilidad de escalar en todos los aspectos de su vida personal. Cambie de actitud.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 18 de octubre

Amor: Si hace lo posible por comprender cuales son las necesidades de la persona que ama, en poco tiempo logrará que el vínculo se afiance cada día más.

Riqueza: Deberá solucionar esos asuntos pendientes en su profesión que lo tienen preocupado. No desaproveche la oportunidad, ya que tendrá todo a su favor.

Bienestar: Restrinja el exceso de la actividad deportiva, ya que podría ocasionarle fuertes dolores musculares. Si realiza ejercicios, procure hacerlo con conciencia.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Transitará por un período optimo para comenzar con una renovación en su vida personal. No olvide aceptarse tal cual es e incremente su autoestima.

Amor: Sostenga un diálogo abierto y así logrará una mejor convivencia con su enamorado. De esta forma, empezaran a llevarse mucho mejor en la relación.

Riqueza: Prepárese, ya que un tema de dinero requerirá de su intervención inmediata. Procure intervenir hoy mismo y así podrá solucionarlo sin ningún problema.

Bienestar: Excelente día para reencontrarse con usted mismo. Sepa que su equilibrio emocional esta necesitando de soledad, trate de refugiarse en su interior.

