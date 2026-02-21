Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 21 de febrero de 2026

Intente sumergirse en su interior, allí encontrará la tranquilidad que tanto necesita. Etapa para que cultive el bienestar, la tranquilidad y la buena vida.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 21 de febrero

Amor: Procure renovar la relación. Decídase a realizar una cena romántica con su pareja. No postergue ese encuentro romántico por nada en el mundo.

Riqueza: Enfoque los proyectos de forma responsable y paciente, de lo contrario, sepa que todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente en un minuto.

Bienestar: Trate de no desanimarse ante el primer obstáculo que se le presente en el día. En caso de tener un problema, escuche su voz interior.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Sepa que su experiencia e inteligencia se destacarán en su entorno laboral. Transitará una excelente etapa donde deberá realizar tareas en grupo.

Amor: Evite hacerle tantos cuestionamientos a su alma gemela, de lo contrario, se podría enojar con usted. Abandone su lado fantasioso y obsesivo.

Riqueza: Tenga cautela antes de arriesgar su capital, ya que podría arrepentirse. Sepa que no conveniente que invierta la totalidad de sus ahorros en un proyecto poco claro.

Bienestar: Hoy será un día donde su cansancio y su agotamiento mental, harán que se replantee su actividad laboral. Piense bien antes de tomar un decisión errónea.

