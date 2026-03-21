Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 21 de marzo de 2026

Este precavido en estos días, ya que una persona externa a su vida podría alejarlo de sus objetivos más soñados. Observe bien con quien se relaciona.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 21 de marzo

Amor: No juegue con los sentimientos ajenos, ya que podría salir lastimado. Inicie una relación con miras a un futuro compartido junto a esa persona que le agrada.

Riqueza: Afiance cuanto antes su posición laboral y deje de fantasear con metas ilusorias. Concéntrese en las tareas y permita que los cambios surjan con naturalidad.

Bienestar: Si quiere sortear los malestares, cuide su dieta y evite los excesos. Sepa que los años no vienen solos, procure darle los cuidados necesarios a su cuerpo.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Será una jornada donde su confianza estará en declive, pero sepa que podrá superar muchas de las dificultades, ya que sus seres queridos lo ayudarán.

Amor: No cree conflictos con su alma gemela. Deje para otro momento los reclamos, antes de pelearse intente conversar y buscar una solución la problema.

Riqueza: Procure efectuar todos los pagos atrasados o establecer contactos comerciales cuanto antes. Si no lo hace rápido, podría endeudarse más de lo que piensa.

Bienestar: Comience hoy la dieta que le dio su nutricionista y deje de buscar excusas para poder cumplir con el tratamiento para adelgazar. Piense en su salud.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |