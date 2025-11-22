Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 22 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 22 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
Los astros podrán activar su energía de empuje y le permitirá sentirse pleno, original y con demasiadas fuerzas para avanzar en las metas preestablecidas.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el sábado 22 de noviembre
Amor: Procure poner limites precisos en la relación de pareja. Las criticas de su alma gemela le resultaran intolerables y podrían terminar discutiendo.
Riqueza: Considere las posibilidades de adquirir su propia vivienda pero no se olvide de asesorarse. Si tiene alguna en vista, consulte el precio y vea si le conviene.
Bienestar: Si se siente demasiado estresado. Sepa que debería posponer por unos días los desafíos profesionales y entrar en contacto con su costado espiritual.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Hoy será una jornada donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia. Ponga en marcha todos los proyectos postergados y en poco tiempo tendrá ganancias.
Amor: Explore sin miedo sus deseos, objetivos y fantasías con su alma gemela. Haga lo posible para tener un contacto más cercano en la intimidad.
Riqueza: Afronte con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. En muy poco tiempo y trabajando en equipo, obtendrán muy buenas ganancias.
Bienestar: Deje de ser tan posesivo y querer siempre solucionar todo usted. Entienda que si lo hace, su vida empezará a ser más placentera y distendida.
