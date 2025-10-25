Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 25 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 25 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
Muchas veces las decisiones precipitadas pueden llegar a ser causa de un arrepentimiento futuro. En esos casos, trate de reflexionar antes de actuar.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el sábado 25 de octubre
Amor: Prepárese, ya que hoy su pareja lo descolorará con las reacciones inesperadas. Intente serenarse y ruegue que ceda la tormenta lo rápido posible.
Riqueza: Evite firmar sin leer detenidamente lo que le ofrecen en ese nuevo proyecto. Debería tomar conciencia y prestar mucha atención a los detalles.
Bienestar: Sepa que cuanto más seguro se sienta en su vida, menos sufrirá la presión del entorno. Procure no oponerse a la gente que piensa diferente a usted.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Momento optimo para que fortalezca la autoestima y refuerce la posición. Procure valorar sus ideales frente a la gente que lo rodea y nadie podrá oponerse.
Amor: Este preparado, ya que afloran conflictos sin fundamentos en la pareja que pueden desencadenar en ruptura. Busque la forma para solucionarlos sin separarse.
Riqueza: Será una fase ideal para avanzar en todas sus metas aplicando grandes cambios en el ámbito laboral. Arriesgue sin tener miedo, todo saldrá bien.
Bienestar: Si en algún momento pensó en viajar, este será el día para organizarlo. Júntese con su mejor amigo y busque el destino que más les interesen.
