Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 28 de marzo de 2026

Si esta con problemas, debe abandonar todas las ideas pesimistas. Recuerde que en otras oportunidades pudo superar obstáculos peores y saldrá beneficiado.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 28 de marzo

Amor: Prepárese, ya que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará. Evite desconectarse de sus sentimientos y trate de demostrar más lo que siente por su alma gemela.

Riqueza: No gastes de más si no lo necesita realmente. De esta forma, se beneficiará más adelante por la buena administración que tuvo en sus fondos.

Bienestar: Por más que este ansioso, sepa que no es un momento para caer en las tentaciones. Cuídese de los excesos de todo tipo que puedan aparecer frente suyo.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Intente aceptarse con sus virtudes y defectos. Entienda que en su vida debería ser menos exigente consigo mismo y dejar que las cosas fluyan solas.

Amor: Sera una jornada donde tendrá la necesidad de ser amado por completo. Deje de dudarlo y entréguele su corazón a esa persona que lo ha estado buscando.

Riqueza: Intente cumplir con todos los sueños que tiene dentro de su cabeza y no permita que se le escape ninguna oportunidad profesional. Este alerta.

Bienestar: Sepa que debe tomar distancia a su rutina cotidiana. Bríndele tiempo a sus necesidades espirituales, ya que podrá experimentar nuevas vivencias.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |