Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 4 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 4 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
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Aunque no quiera admitirlo, usted es una persona con buenos sentimientos. Sepa que hoy deberá expresarlos sin tener miedo de que se aprovechen de su buena fe.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el sábado 4 de abril
- Amor: Si existe algo que no le agrada de su alma gemela, intente comentárselo pero sin agresiones. No sea intolerante, busque una manera tranquila para expresarlo.
- Riqueza: Por la tarde, salga y busque diferentes presupuestos para gastar lo necesario. De esta forma, podrá realizar algunas modificaciones en su hogar.
- Bienestar: Comience a dejar de lado todos los recuerdos negativos. Intente empezar alguna actividad física que le agrade y esto lo ayudará a poner en blanco su mente.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Entienda que el rencor no es un buen consejero en la vida. Sepa que debe actuar sin que el sentimiento oscurezca su razón. Actúe de forma prudente.
- Amor: Si se encuentra en pareja, la relación se mostrará satisfactoria y sin altibajos. En caso de estar soltero, es buen momento para encontrar a su alma gemela.
- Riqueza: Momento para abandonar ciertos perjuicios que ponen en duda su capacidad laboral y no lo dejan avanzar profesionalmente en la empresa que trabaja.
- Bienestar: Su afán de justicia, hoy lo llevará a expresar criticas. Sepa que no serán bien recibidas por los demás y podrá terminar discutiendo con alguien que aprecia.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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