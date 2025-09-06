Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 6 de septiembre de 2025

Prepárese, ya que sus conocimientos se convertirán en la base para la realización de esos nuevos proyectos. Procure pensar bien antes de realizar algún movimiento.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 6 de septiembre

Amor: Deje de ser tan posesivo, ya que puede ser el punto de conflicto con su pareja. Conversé con ella, aceptando sus criticas e intente cambiar para que las cosas mejoren.

Riqueza: Sea prudente. Un asunto de dinero le exigirá tomar una decisión rápida y contundente que si no lo hace podría afectar de manera negativa a su economía.

Bienestar: Deje de dudar y aproveche sus condiciones para desplegar su veta artística en ese proyecto donde podrá disfrutarlo. Se sorprenderá de los resultados.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Verifique como debe utilizar la capacidad para dialogar acerca de los diversos temas que lo inquietan hace meses. Intente buscar la forma y actúe.

Amor: Prepárese, ya que una persona se acercará a usted de forma sincera y tierna. Sepa que le conquistará el corazón y seguramente hallará el amor.

Riqueza: Sera un período excelente para cerrar ese trato comercial con esa persona o empresa que hace meses lo tiene dando vueltas. Tome rápido la decisión.

Bienestar: Comenzará el día donde melancolía lo invadirá por completo y se sentirá sin fuerzas. Trate de descansar un poco más y de apoco las cosas mejorarán.

