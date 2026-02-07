LA NACION

Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 7 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 7 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio

LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 7 de febrero de 2026
Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 7 de febrero de 2026

Comience el día demostrando todos sus talentos. En esta jornada, sentirá la necesidad de ser admirado y reconocido por los demás en el ambiente laboral.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 7 de febrero

Amor: Si pretende indagar en los afectos de su pareja, trate de orientarse por la intuición. Podrá descubrir lo que realmente esta sintiendo por usted.

Riqueza: Magnifico momento para invertir y poner en orden el sistema financiero. Júntese con su pareja y determine cuales son las prioridades en su economía.

Bienestar: Aproveche este momento para depurar el organismo. Lo primero que debería hacer es evitar toda clase de excesos relacionados con comidas y bebidas.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Los astros podrán activar su energía de empuje y le permitirá sentirse pleno, original y con demasiadas fuerzas para avanzar en las metas preestablecidas.

Amor: Sepa que se sentirá mucho mejor si empieza a decirle lo que siente a esa persona que tanto quiere. La relación mejorará a pasos agigantados.

Riqueza: Debería aplicar el sentido común para percibir y concretar un buen negocio del cual obtendrá resultados muy positivos. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Entienda que no le sirve de nada enojándose tanto y solo terminará con dolor de cabeza. Sepa que si se tranquiliza, su salud se lo agradecerá.

Por Renata Dossi
