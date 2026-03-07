Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 7 de marzo de 2026

Entienda que cuando uno determina sus propios objetivos es de suma importancia sostener la claridad para poder elegir el camino adecuado. Piense antes de actuar.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 7 de marzo

Amor: Aparecerán algunos pensamientos confusos y no logrará ver nada claro en temas del corazón. Comparta con su pareja los temores y sentirá un gran alivio.

Riqueza: Deje de quejarse y arriésguese a cambiar de trabajo, ya que cuenta con las influencias positivas para emprender la tarea. Si lo hace, no se arrepentirá.

Bienestar: Haga un esfuerzo por controlarse en las comidas, evite los dulces en gran cantidad. Escoja alimentos que no intoxiquen su organismo. Coma saludablemente.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Sepa que debe tomar ya mismo esa decisión que viene postergando hace días. Sepa que cuenta con todo lo que necesita para cumplir los sueños de su vida.

Amor: En poco tiempo, podrá encontrar a esa persona que comparte los mismos intereses que usted. Procure estar atento a toda persona que se acerque a usted.

Riqueza: Hoy estará muy atareado laboralmente, esto hará que se sienta irritable con todo su entorno. Procure no discutir con sus compañeros de trabajo.

Bienestar: En su trabajo, pídase unos días libres para estar a solas o disfrutando de sus seres queridos. Anímese, ya que su jefe se los brindará sin problemas.

Otras predicciones para hoy

