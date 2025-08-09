Horóscopo de Capricornio de hoy: sábado 9 de agosto de 2025

Prepárese, ya que transitará un día muy complicado. No se involucre en discusiones inútiles y espere a que pase la tormenta para poder dar su opinión.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 9 de agosto

Amor: Cuando mantenga un dialogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.

Riqueza: Si ya cuenta con ese dinero que estaba necesitando, será el momento para tramitar el pago de esa deuda que lo esta preocupando hace varios días y no lo dejaba dormir.

Bienestar: No dude y con tiempo trate de cancelar los compromisos que tiene asumidos. Si se siente demasiado agotado, no se esfuerce por complacer a los demás.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Entienda que ya es hora para tomar esa determinación sin demorarse más tiempo. Sepa que no será conveniente que deje para mañana lo que desea hacer.

Amor: Modifique la forma de relacionarse con su pareja. Trate de compartir junto a su alma gemela algunos de sus intereses y será agradable para ambos.

Riqueza: Prepárese, ya que los buenos negocios necesitan si o si de usted. Gracias a su voluntad podrá definir el rumbo y el resultado que tendrá el proyecto.

Bienestar: En esta jornada, se sentirá una poco indeciso. Será bueno que se deje llevar por sus deseos y que disfrute del presente sin preocuparse por su futuro.

