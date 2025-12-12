Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 12 de diciembre de 2025

Realice en cuanto pueda ese cambio trascendental en su vida aunque tenga miedo a equivocarse. Muchas veces uno debe estar dispuesto a perder o ganar.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el viernes 12 de diciembre

Amor: Realice en cuanto pueda ese cambio trascendental en su vida aunque tenga miedo a equivocarse. Muchas veces uno debe estar dispuesto a perder o ganar.

Riqueza: Intente verificar el estado de sus ingresos y reformular el manejo de los mismo. De esta forma, logrará un mejor rendimiento del dinero en su economía.

Bienestar: Deje de dudar y opte por la medicina naturista, ya que lo ayudará a combatir el nerviosismo. Intente cambiar esa manía que tiene de automedicarse.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Intente aislarse del mundo y sentarse en soledad a reflexionar sobre ciertas cuestiones de su vida que últimamente no lo dejan progresar de la manera que anhela.

Amor: Aprenda a conservar las relaciones afectivas que tiene con sus seres queridos. Procure no ser tan arrogante con ellos sin tener una causa que lo justifique.

Riqueza: Hoy mismo y sin falta debe resolver ese trámite económico que tiene pendiente, ya hace tiempo lo mantiene preocupado y angustiado más de lo habitual.

Bienestar: Momento optimo para organizar su hogar y desprenderse de las cosas que ya no son útiles para su vida. Ya que cuenta con tiempo libre, acomode su placard.

