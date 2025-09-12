Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 12 de septiembre de 2025

Prepárese, ya que su vida social tomará otro color con la presencia de nuevos compromisos. Su entusiasmo se potenciará al máximo, aprovéchelo.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el viernes 12 de septiembre

Amor: Atesore el afecto de sus seres queridos, de lo contrario, cuando los necesite ya no estarán. Deje de ser tan reservado en sus relaciones con los demás.

Riqueza: Etapa ideal para que aplique su tenacidad ante ese nuevo desafío laboral. Sepa que debe poner toda su energía para poder alcanzar buenas recompensas.

Bienestar: Durante esta jornada, gozará de muy buena salud, igualmente siga cuidándose. Debe evitar salir de su casa, si es que no necesita hacerlo por fuerza mayor.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Prepárese, ya que hoy podría llegar a convertirse en su propio enemigo. Intente ver los aspectos positivos de su vida y comience a construir su futuro.

Amor: Tenga paciencia y dispóngase a escuchar los reclamos de su pareja, ya que son razonables. No sea tan cruel y trate de ser más cariñoso con su enamorado.

Riqueza: Debe poner mucha atención a los gastos un tanto excesivos que tuvo en la semana. Sepa que si no lo cuida como se debe, no llegará a fin de mes.

Bienestar: Si siente que su energía vital disminuye, dese cuenta con que gente se rodea habitualmente. Muchas veces la gente negativa puede restarle energía.

