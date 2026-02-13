Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 13 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 13 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio
Será una jornada para planificar los detalles de todos los deseos que anhelo en su vida. Prepárese, ya que pronto conseguirá alcanzarlos sin problemas.
Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero
Qué le espera a Capricornio el viernes 13 de febrero
Amor: Durante esta jornada, los lazos familiares se verán acrecentados a causa de la presencia lunar en su signo. Aproveche la buena energía y demuestre sus sentimientos.
Riqueza: Revise junto a su pareja los recursos con los que cuentan. Momento para invertir el capital en esa casa o departamento que tanto les interesa.
Bienestar: Intente controlar sus actividades, alimentarse bien y dormir todo lo que necesita. Relájese y evite la actividad excesiva ya que podría padecer de insomnio.
Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer
Aprenda que no conseguirá nada, si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.
Amor: Deje de comportarte tan cruel con su alma gemela, ya que podría alejarse de usted. No permita que su mal genio destruya la relación que construyo hace tiempo.
Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este ultimo tiempo. Esto, podría restarle energía en el plano profesional.
Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.
