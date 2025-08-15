LA NACION

Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 15 de agosto de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 15 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Capricornio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 15 de agosto de 2025
Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 15 de agosto de 2025

Transitará por un período optimo para comenzar con una renovación en su vida personal. No olvide aceptarse tal cual es e incremente su autoestima.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el viernes 15 de agosto

Amor: Sostenga un diálogo abierto y así logrará una mejor convivencia con su enamorado. De esta forma, empezaran a llevarse mucho mejor en la relación.

Riqueza: Prepárese, ya que un tema de dinero requerirá de su intervención inmediata. Procure intervenir hoy mismo y así podrá solucionarlo sin ningún problema.

Bienestar: Excelente día para reencontrarse con usted mismo. Sepa que su equilibrio emocional esta necesitando de soledad, trate de refugiarse en su interior.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Continuará la semana con todas las energías para hacer lo que desee. Pero antes que nada, decida que es lo que quiere para su vida en estos momentos.

Amor: Quite aquellas personas envidiosas que intentan hacerle daño a su vínculo amoroso. Ya es tiempo de alejarse o tomar distancia de la gente nociva.

Riqueza: Prepárese, ya que podrá tener una discusión con su jefe por un descuido suyo. Intente concentrarse más en sus responsabilidades laborales para no cometer el mismo error.

Bienestar: Seguramente esa molestia física que sufre hace días, tal vez este en su mente. Distráigase viendo alguna película y olvídese de los problemas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 11 al 17 de agosto
    1

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 11 al 17 de agosto

  2. Cómo le irá a cada signo del Zodíaco en el dinero durante agosto
    2

    Dinero y finanzas en agosto 2025: predicciones astrológicas para tu signo del Zodíaco

  3. Las predicciones para la semana del 11 al 17 de agosto
    3

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 11 al 17 de agosto

  4. Cómo impacta la Luna en Tauro este fin de semana
    4

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 15 de agosto?

Cargando banners ...