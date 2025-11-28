Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 28 de noviembre de 2025

Evite debilitarse, ya que todo va a salir como tenia planeado. Aunque la lentitud a usted lo exaspere, sepa que tendrá que ser paciente para alcanzar el éxito.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el viernes 28 de noviembre

Amor: Durante esta tarde, el amor le brindará una grata sorpresa que no se esperaba. No se resista, disfrute de la misma al máximo y sin inhibiciones.

Riqueza: Vaya preparado a su trabajo, ya que su jefe le planteará nuevas métricas para ese proyecto. Seguramente no este de acuerdo, pero necesitará de su apoyo.

Bienestar: Aprenda a desarrollar su sensibilidad. Opte por una actitud más segura y relajada frente a las situaciones que tiene que enfrentar día a día en su vida.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Durante todo este día, mantenga distancia de los conflictos. De esta forma, aligerará el ánimo y podrá aplicar toda su energía en algo más positivo.

Amor: Fase llena de tranquilidad donde habrá necesidad de compartir las alegrías junto a sus seres queridos. Júntense a almorzar todos en familia.

Riqueza: Prepárese, ya que surgirán cambios inesperados en lo profesional donde deberá buscar una alternativa diferente de trabajo. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Empiece a consumir más vegetales y menos hidratos de carbono, de lo contrario, no podrá disminuir esos kilos de más. Opte por una dieta equilibrada.

