Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 29 de agosto de 2025

Tiempo optimo para ordenar los intereses personales y animarse a ponerlos en práctica. Intente vencer todos los miedos y las dependencias que tiene por naturaleza.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el viernes 29 de agosto

Amor: Intente ser más flexible en todas las relaciones afectivas que tiene. Tenga presente que la terquedad no es una buena consejera en el plano amoroso.

Riqueza: Momento para que exponga los proyectos más arriesgados que tiene planeados hace tiempo. Sepa que la buena energía de los astros lo apoyarán en todo lo que haga.

Bienestar: Comience la jornada con alegría, sonría un poco más en su vida. Esto lo ayudara a modificar su humor y el de la gente que lo acompaña todos los días.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Haga lo posible para acrecentar los vínculos familiares. Sepa que una buena cena acompañada con sus parientes, será la mejor opción para esta noche.

Amor: Relájese, ya que todas las discusiones con su pareja podrá ser superadas siempre y cuando mantenga una actitud serena y compasiva con su alma gemela.

Riqueza: Podrá concluir con esos objetivos que por falta de tiempo no pudo alcanzar, ya que contará con la ayuda de alguien muy cercano y muy responsable.

Bienestar: Etapa para romper con sus conductas autodestructivas, así fortalecerá el espíritu. Deje de echarse la culpa, sepa que si las cosas no salen es por algo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |