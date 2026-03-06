Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 6 de marzo de 2026

Sepa que debe tomar ya mismo esa decisión que viene postergando hace días. Sepa que cuenta con todo lo que necesita para cumplir los sueños de su vida.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el viernes 6 de marzo

Amor: En poco tiempo, podrá encontrar a esa persona que comparte los mismos intereses que usted. Procure estar atento a toda persona que se acerque a usted.

Riqueza: Hoy estará muy atareado laboralmente, esto hará que se sienta irritable con todo su entorno. Procure no discutir con sus compañeros de trabajo.

Bienestar: En su trabajo, pídase unos días libres para estar a solas o disfrutando de sus seres queridos. Anímese, ya que su jefe se los brindará sin problemas.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

De ahora en más, comience a poner distancia de las emociones internas y sea más racional a la hora de tomar una decisión. Evite guiarse por la percepción.

Amor: Procure escuchar a sus hijos si se acercan a usted a comentarle algún problema. Será importante, ya que están necesitando de su apoyo y consuelo.

Riqueza: Anímese a iniciar un negocio interesante, comience a actuar hoy mismo. Vivirá una etapa muy importante donde los logros laborales irán en aumento.

Bienestar: Si se encuentra aburrido o triste, busque un buen libro y sumérjase en la lectura. Intente contactarse con su mundo interno y aprenda a relajarse.

