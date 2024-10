¿Con qué signo del Zodíaco no soy compatible?

Escuchar

La química de los astros es una de las cuestiones más buscadas por las personas. Cada uno de los signos del Zodíaco posee ciertas tendencias que permiten llevarse mejor o peor con otros. Para comprender con qué personas tendremos una menor compatibilidad, será necesario analizar la carta natal de cada uno. Sin embargo, es posible acceder a un pronóstico generalizado que evalúa las actitudes, la energía y cualidades predominantes de un individuo para determinar si existirá un buen vínculo o no.

Muchos buscan en internet el signo solar de sus parejas, amigos, familiares o compañeros de trabajo, para entender por qué no logran llevarse bien. En astrología, la falta de afinidad entre dos signos se puede deber a la disputa o tensión que existe entre sus planetas regentes. Asimismo, los elementos de la naturaleza al que pertenecen les otorga cierto comportamiento que hará que deseen evitarse.

El Fuego escapará del Agua, ya que esta lo apaga. Este último por su parte, no se sentirá tan a gusto con el Aire porque le resulta libre y descontrolado. En tanto, la Tierra se sentirá amenazada con el Fuego.

A continuación, los signos del Zodíaco que no son compatibles entre sí.

Aires - Escorpio

La combinación de estas personas es sin dudas unas de las más explosivas del Zodíaco. El regente de Aries es Marte, que antiguamente ocupaba también la constelación de Escorpio. Esto provoca que ambos cuenten con un carácter fuerte que les llevará a chocar constantemente. Sus discusiones serán interminables y ninguno querrá cederle la razón al otro.

Tauro - Géminis

Al signo del toro no le agradará el espíritu libre de los gemelos. Su dualidad les hará sentir que no son personas de fiar y buscarán descubrir sus posibles mentiras. Raramente, un nacido bajo este signo del Tierra podrá confiar en ellos. Al ser hogareños, no les agradará la necesidad de los geminianos de salir en todo momento y conocer gente nueva.

Géminis - Cáncer

La sensibilidad de Cáncer no le caerá bien a Géminis Antonio Guillem - Shutterstock

Las personas de Géminis son mentales, divertidas y despreocupadas. Les gusta pasarla bien y vivir el momento, así que buscan todo el tiempo nuevas actividades para hacer. Prefieren tener muchas amistades, por lo que no cuentan con tanto tiempo para sus parejas. Es así, que el cangrejo se sentirá desencantado por todo esto y le hará reclamos que conducirán a fuertes peleas.

Cáncer - Libra

Como buen signo de Agua, las personas de Cáncer son puramente emocionales. Toman decisiones a través de sus sentimientos e intuición, por lo que pueden ser un tanto impulsivos. Cuando se encuentren con alguien de Libra, no se sentirán a gusto con sus demoras e indecisión. Esto se debe a que los regidos por el signo de la balanza desea reflexionar y tomarse su tiempo antes de actuar.

Leo - Capricornio

El león del Zodíaco se cree el rey de la selva y adora ser el centro de la atención. Se trata de uno de los signos más dinámicos, extrovertidos e impulsivos, por lo que a los leoninos les gusta rodearse de quienes alienten su personalidad. Sin embargo, al relacionarse con Capricornio, notarán su rechazo por la falta de planificación, racionalidad y estabilidad en sus vidas.

Virgo - Acuario

La Tierra y el Aire no logran comprenderse en la astrología, ya que mientras uno necesita sentirse seguro y estable, el otro busca la libertad. Esto le ocurre a Virgo con Acuario, a quien considera poco serio. No logrará visualizar una relación seria con este signo, puesto que no confía en su manera de ver y vivir la vida.

Libra - Virgo

Virgo puede ser un tanto aburrido para Libra Shutterstock - Shutterstock

Si bien sus nacidos pueden contar con ciertas similitudes, las personas de Libra no llegarán muy lejos en una relación con Virgo. Es que se sentirán aburridos y poco motivados, ya que sus naturalezas son opuestas. Faltará emoción, sorpresa y seducción en su dinámica, lo que los hará distanciarse.

Escorpio - Sagitario

Si bien son pasionales y sensibles, las personas de Escorpio buscan una pareja estable que pueda brindarles tranquilidad. Necesitan estar con alguien que se comprometa de verdad y puedan planificar un futuro juntos. La ocupada e imprevista agenda de Sagitario no podrá satisfacer sus deseos, ya que priorizan los viajes y la aventura.

Sagitario - Virgo

Como suele ocurrir, este signo del Fuego no se sentirá a gusto con uno de Tierra. El centauro necesita libertad y espontaneidad en su vida, por lo que tendrán problemas con el gusto por la planificación y estructura de Virgo. Sus objetivos de vida son completamente opuestos, lo que afectará en su química.

Capricornio - Piscis

A pesar de que sus elementos son compatibles, un vínculo entre el signo de la cabra y el de los peces se quedará en el camino. Esto se debe a que Capricornio se sentirá un tanto molesto por el carácter despreocupado del pisciano. Lo considerará como una persona simpática con la cual no podrá comprometerse por su falta de seriedad.

Acuario - Capricornio

Acuario y Capricornio tienen naturalezas muy distintas Freepik

El signo más vanguardista del Zodíaco adora rodearse de personas que sean apasionadas por lo que hacen. No les gusta adaptarse a las reglas y cuestionan las normas sociales. Es así que no tendrán compatibilidad con el signo de la cabra, ya que se trata de personas respetuosas que les gusta llevar una vida tranquila y orientada al éxito laboral.

Piscis - Aries

Si bien parece que Piscis puede congeniar con todo el mundo, no logrará comprender a Aries. Es que el carnero podría subestimar a este signo de Agua por su alegría y dulzura. Sin embargo, los regidos por el signo de los peces detestan que les digan qué hacer y se alejan ni bien se sienten manipulados.

