Cuáles son los signos del zodíaco que más se victimizan

Existen ciertos signos del zodíaco que tienden a victimizarse, según la situación en la que se encuentran. Algunos lo hacen de manera emocional, por lo cual muestran sus sentimientos desbordados y lloran para no ser acusados por los demás. Otros pueden acusar a terceros con tal de eximirse de culpas en situaciones que los hagan sentir incómodos o cuestionados.

Es probable que el ranking se encuentre protagonizado por el elemento Agua, ya que son signos puramente emocionales que les cuesta controlar sus sentimientos. Por lo tanto, reaccionan de manera inesperada y susceptible ante cualquier conflicto. Muchas veces, mostrar su costado más sensible es su mejor herramienta para escapar de la situación y evitar que escale hacia algo peor.

Los signos de agua se caracterizan por victimizarse y llorar en situaciones en que no salen favorecidos Shutterstock

En tanto, otros astros podrían enfrentar la misma situación con egoísmo, arrogancia o negación, posicionándose en un rol de damnificados. A continuación, una lista de los cinco signos del zodíaco que más se victimizan y sus razones.

Cáncer

Como buen signo de Agua, las personas de Cáncer son altamente sensibles y se encuentran conectadas con sus emociones. Cualquier asunto se torna personal y profundo para ellos, por lo que se perciben altamente afectados por lo que sucede a su alrededor, incluso cuando no los incumbe. Cuando alguien les realiza algún reclamo, comentario o se ubican en situaciones incómodas, sus sentimientos serán los primeros en expresarse.

Su susceptibilidad es tal, que podrían mostrarse conmovidos, tristes o altamente afectados al instante o ante cualquier estímulo. Lloran con facilidad, lo que los posiciona como uno de los signos que más se victimizan, incluso cuando no es lo que desean. Su incapacidad de controlar su estado anímico es lo que los hace verse como los damnificados en cualquier situación, incluso en las cuales no son los protagonistas o tengan necesariamente algo que ver.

Piscis

Uno de los mayores problemas de las personas de Piscis es su ingenuidad. Muchas veces cometen errores o se involucran en asuntos que no les conviene, incluso cuando no lo desean. Por momentos no consideran las consecuencias que pueden tener sus acciones, ya que tienden a ser un tanto irresponsables y despreocupados. Sin embargo, muchas veces pueden ofender a los demás sin antes pensarlo, lo que les trae grandes problemas.

El conflicto se dará cuando alguien les reclame algo o los enfrenten, y no puedan sobrellevar la situación de una manera madura. Su espíritu infantil saldrá a la luz y es probable que gracias a su elemento, el Agua, se emocionen. Esto dará lugar a un llanto incontrolable y la incapacidad de asumir sus actos, posicionándose en un lugar de víctima, incluso cuando no es el que les corresponde.

Libra

Libra tiende a hacerse el víctima cuando no puede mantener una postura neutral Ekateryna Zubal - Shutterstock

El signo de la balanza es famoso por su capacidad mediadora, su tranquilidad y cordialidad con todo el mundo. Prefieren mantener un rol neutral en cualquier conflicto o situación, lo que muchas veces les trae problemas. Pueden recibir reclamos de sus amigos o seres queridos, por no manifestarse de su lado o tomar partido. Esto chocará con su deseo de cordialidad e imparcialidad.

Cuando alguien les señale su actitud, no sabrán cómo responder, ya que se sienten incómodos en situaciones problemáticas. Es así, que se mostrarán alterados, intranquilos y lejos de aceptar la realidad. Esto los hará verse como víctimas, priorizando este rol por sobre los reclamos.

Virgo

Las personas de Virgo son de las más perfeccionistas y controladoras del zodíaco. Son extremadamente detallistas, por lo que tienden a ser muy críticas con los demás. Detestan equivocarse y cuando cometen errores, intentarán atribuir toda la responsabilidad a otros o a aspectos ajenos a ellos. Es que les avergüenza los desaciertos y se lo toman muy en serio, al punto de creer que se trata de su fin.

No suelen admitir cuando se encuentran errados y prefieren manipular la situación para quedar como víctimas. En momentos de conflictos y peleas, prefieren mantener un lugar central o bien de damnificados para evitar recibir reclamos o comentarios que podrían hacerlos sentir incómodos. Buscarán cualquier excusa para ubicarse en una posición que los beneficie y ahorren de problemas, aun cuando ese no es el lugar al que verdaderamente pertenecen.

Leo

Reconocer sus errores o faltas es una de las tareas más difíciles para las personas de Leo. Es que este signo de Fuego es un tanto egocéntrico, por lo que le cuesta asumir la culpa. Es por ello que cuando algo no sale de la manera que esperan, tienden a culpar a otros en vez de analizar qué hicieron mal o qué podrían haber aportado para que la situación fuera distinta.

Les gusta ser el centro de atención, por lo que cuando las miradas no se encuentran dirigidas hacia ellos, se sentirán gravemente atacados. Perciben que si alguien no valora sus esfuerzos, talento o pensamientos, se trata de un deseo de ignorarlos. Cuando son desatendidos se lo toman demasiado personal y tienden a ubicarse en el lugar de la víctima, incluso cuando el asunto de se trate de ellos.

