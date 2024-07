Diez características para reconocer a alguien de Cáncer

Escuchar

Las personas de Cáncer son las nacidas entre el 22 de junio y el 21 de julio de cada año. Se trata del cuarto signo de la rueda zodiacal que posee una naturaleza femenina, atribuida por su planeta regente, la Luna. Es por ello que se las reconoce como maternales, protectores y fieles a sus seres queridos.

El signo del cangrejo pertenece al elemento Agua, lo que le otorga a sus nacidos una capacidad sensible. Es uno de los signos más emocionales del Zodíaco porque todo logra conmover a los cancerianos. Asimismo, esto provoca que puedan sentirse afectados por cualquier situación, incluso cuando es ajena. Son creativos: les gusta realizar actividades manuales o cualquier disciplina que involucra sus manos. Eso los vuelve excelentes cocineros, artesanos y artistas, puesto que pueden transformar una materia prima en una pieza única.

La temporada de Cáncer es entre el 22 de junio y el 21 de julio

Son intensos y pasionales en todas sus relaciones, les gusta entregar todo de sí mismos y esperan lo mismo a cambio. Sus expectativas son altas debido a su compromiso y devoción por quienes aman. Esto provoca que muchas veces se llevan decepciones con sus parejas, amistades o familia.

A continuación, las 10 cualidades principales que definen a las personas de Cáncer.

Sensibles

Es posible afirmar que el cangrejo es uno de los signos más susceptibles del Zodíaco, gracias a dos influencias. La primera es la Luna, su planeta regente, que simboliza las emociones profundas, el sentido maternal, la feminidad y vulnerabilidad de las personas. Por otra parte, su elemento Agua le atribuye la capacidad de empatizar con todo el mundo. Sienten con intensidad y pasión, por lo que se enamoran fácilmente. Abren su corazón a quienes aman y rara vez dan marcha atrás.

Leales

De fuertes convicciones y corazón noble, los nacidos bajo este signo de Agua se mantienen fieles a sus ideales. Cuando entablan una relación son completamente leales. En los vínculos afectivos, la fidelidad es una de las cosas más importantes para ellos. De esta manera, no perdonan la traición bajo ningún término.

Sobreprotectores

Las personas de Cáncer se caracterizan por ser protectores de aquellos a quienes aman SECPAL - SECPAL

La Luna convierte al signo del cangrejo en cuidadores innatos, que buscan proteger a toda persona que aman. Siempre se encuentran preocupados por los demás, hasta el punto de cumplir un tipo de rol maternal, el cual se encuentra directamente relacionado con este planeta. Cuando alguien hiere a sus seres queridos, despertarán su ira y rencor.

Caprichosos

Los nacidos bajo este signo de Agua son un tanto tercos, ya que son de ideales fijos. Una vez que toman una postura, no cambiarán de parecer. Esto los lleva a confundir su juicio por momentos y no considerar otras opiniones, críticas o puntos de vista posibles. Al momento de enfrentar ciertos conflictos, discuten con total seguridad, incluso cuando se encuentran equivocados.

Hábiles

Se trata de uno de los signos más creativos del Zodíaco, ya que se encuentran muy conectados con su capacidad inventiva. Adoran realizar actividades artesanales que involucren su cuerpo. Es así que muchos se dedican a la gastronomía, carpintería, jardinería, arte, pintura o joyería. Les gusta cocinar para sus familias y siempre buscan un plato nuevo para aprender.

Familiares

Uno de los mayores deseos de las personas de Cáncer es tener su propia familia Shutterstock

Las personas de Cáncer adoran pasar tiempo con su familia. Son hogareños por naturaleza y prefieren una vida tranquila, en la que puedan disfrutar de sus vínculos. Muchos sueñan con tener hijos y crear su propio legado, ya que poseen un gran instinto maternal. Las relaciones son la fórmula de su felicidad y prefieren las experiencias en conjunto por sobre las individuales.

Conservadores

Las personas de Cáncer son de ideales tradicionales y fijos, que rara vez cuestionan o modifican. Les gusta seguir con las costumbres de sus familias y uno de sus grandes sueños es formar su propio legado. Adoran los compromisos y las relaciones estables, por lo que a veces no comprenden ciertos ideales modernos. En sus gustos y elecciones de vida, prefieren lo clásico por sobre la innovación o lo alternativo.

Posesivos

La influencia de la Luna convierte a Cáncer en seres un tanto territoriales. Pueden ser un tanto celosos con sus seres queridos, tanto pareja, amigos o familia. Por momentos pretenden que las personas dediquen todo su tiempo a ellos, por lo que pueden enfurecer si no lo hacen. Su lealtad es tan importante que esperan lo mismo de los demás, a pesar de que no todos expresan el cariño de la misma manera.

Generosos

El corazón de los cancerianos es sincero y noble, por lo que dan todo de sí mismos por quienes aman. Son detallistas, recuerdan cualquier dato de importancia, gustos o preferencias de sus seres queridos. No escatiman en dinero, tiempo ni energía para agasajar a los demás. Siempre dan el presente en situaciones especiales y están dispuestos a compartir todo lo que tienen con otros.

Fáciles de ofender

La sensibilidad de los cancerianos hacen que se ofendan con facilidad Shutterstock

A pesar de ser dulce, el cangrejo posee un carácter fuerte cuando las cosas no salen como desean. Son pasionales y se enojan rápidamente cuando alguien les lleva la contra. No les gusta que les digan qué hacer o que no tomen en cuenta sus opiniones. Son un tanto obstinados, por lo que pueden sentirse afectados por cuestiones ajenas con tan solo observar.

