El horóscopo de Esperanza Gracia para hoy, jueves 3 de agosto

Esperanza Gracia dio nuevos horóscopos para este jueves 3 de agosto a través de sus redes sociales. La astróloga española reveló lo que le espera a cada signo del Zodíaco en todos los ámbitos de su vida. Con varias décadas como tarotista y experta en predicciones, advirtió que los planetas juegan un papel fundamental en el futuro de las personas. Esto es lo que habrá para cada miembro de la rueda zodiacal.

ARIES

Buscarás momentos para pasar tiempo contigo y conectar con tu interior. Eso te servirá para cerrar varias heridas sentimentales que tienes y ciclos del pasado. Escuchar a tu voz interna siempre funciona para todo.

TAURO

Marte está sobre tu signo, lo que significa que estás en el momento perfecto para activar tu fuerza e ir por tus objetivos. Atraerás la abundancia si te esfuerzas y das todo de ti. Protégete de las envidias, no cuentes tus logros.

GÉMINIS

Los astros te dicen que este jueves deberás tener más paciencia de la normal, dado que algo que te interesa tardará un poco más en llegar. Al final lo conseguirás, pero el camino no será sencillo y eso puede desesperarte.

CÁNCER

Es hora de que le des una nueva oportunidad al amor y te atrevas a enamorarte de otra persona. Aplica lo mismo en tu área de trabajo, haz cosas nuevas y pon en marcha los planes que tienes en mente. Brillarás en todos lados.

LEO

Algunos de los Leo todavía están en su etapa de cumpleaños y gracias a eso habrá cosas muy positivas para todos. Debes estar seguro de que triunfarás en cada cosa que te propongas. Por ahora no es recomendable cambiar de trabajo.

VIRGO

Derrocharás confianza hacia quienes te rodean y, así, te convertirás en la inspiración de muchos. Eres uno de los más organizados y perfeccionistas del Zodíaco, hábitos que también te ayudarán a sobresalir del resto.

LIBRA

La recomendación es que hoy no te dejes guiar por la apatía y el desánimo porque los resultados podrían ser catastróficos. Haz en tu vida los cambios que necesites para recuperar ese éxito y camino de fortaleza que habías formado.

ESCORPIO

Se impone que le cierres la puerta a cualquier tema del pasado. En tu presente y tu futuro no debe haber más que cosas y personas nuevas. Si alguien ya no está en tu vida es porque ya cumplió su ciclo, no te aferres.

SAGITARIO

Estarás más optimista y luchador que nunca, por lo que se te ocurrirán nuevas maneras de ganar dinero. La única advertencia que hay para ti es que no confíes en nadie, mucho menos en alguien que acabas de conocer.

CAPRICORNIO

Te sentirás lleno de energía, muy entusiasta y con varios planes por cumplir. Aprovecha ese impulso para ir por tus metas y tratar de alcanzar tus sueños. No hay imposibles, todo depende de tu actitud y tus ganas de hacerlo.

ACUARIO

Entrarás en una nueva etapa, una en la que habrá muchos desafíos, aventuras desconocidas y retos por cumplir. Será complicada, pero a la vez muy emocionante. En el proceso, préstale atención a tus sentimientos.

PISCIS

En tu vida hay varios aspectos y personas que no te satisfacen al 100%, pero tienes miedo de dejarlos atrás. Hoy eso cambiará, la energía planetaria te dará la fuerza de voluntad que necesitas para hacer cambios.

