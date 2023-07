El horóscopo de Esperanza Gracia para hoy, viernes 28 de julio

escuchar

Esperanza Gracia dio nuevos horóscopos para este viernes 28 de julio a través de sus redes sociales. La astróloga española reveló lo que le espera a cada signo del Zodíaco en todos los ámbitos de su vida. Con varias décadas como tarotista y experta en predicciones, advirtió que los planetas juegan un papel fundamental en el futuro de las personas. Esto es lo que habrá para cada miembro de la rueda zodiacal.

ARIES

Estarás totalmente entusiasta y alegre, tanto que contagiarás a los que te rodean. Este fin de semana podrías conocer nuevas personas, así que muéstrate tal cual eres porque entre ellas podría estar el amor de tu vida.

TAURO

No permitas que nada ni nadie te aleje de lo que verdaderamente te importa. Quizá a veces las cosas no salgan como esperas, pero eso no es el fin del mundo. Sigue intentándolo, sin importar lo que otros digan sobre ti.

GÉMINIS

Se te presentarán oportunidades interesantes en todos los sentidos, pero podrías dejarlas pasar si estás distraído, así que concéntrate y ve por lo que deseas. Aléjate de las cosas y personas que no te dejan avanzar.

Los horóscopos de Esperanza Gracia para hoy Esperanza Gracia/YouTube

CÁNCER

Todo lo que hagas en los próximos días estará impulsado por la energía planetaria, así que no hay manera de que algo pueda salir mal. No habrá obstáculos en tu camino, entonces, podrás llegar a las marcas que te fijaste.

LEO

Se despertarán tus ganas de vivir nuevas experiencias, de viajar, conocer culturas desconocidas y hasta cruzarte con gente diferente. Esos cambios podrían llegar si tú los buscas, recuerda que nada cae del cielo.

VIRGO

Eres uno de los signos más controladores, por lo que muy pocas veces dejas tus cosas bajo el resguardo de otras personas. No es recomendable que sigas así, aprende a relajarte y a descansar, si no lo haces te agotarás.

LIBRA

Se impone que tomes con más calma la vida, no seas tan filosófico ni intenso. Ponle una buena dosis de humor a lo que te sucede y a lo que haces, así también aprenderás a verle el lado bueno a las circunstancias adversas.

ESCORPIO

La recomendación de los planetas para esta jornada es que dejes de jugar y pongas manos a la obra. Si realmente quieres lograr tus metas, tienes que trabajar por ellas. Conseguirás todo aquello que persigas con determinación.

SAGITARIO

Los astros te dicen que aclares todas las situaciones ambiguas que te rodean, si no lo haces terminarán por afectarte. Que los malentendidos no te quiten la paz, soluciónalos. También evita cometer impulsos en todos los ámbitos de tu vida.

CAPRICORNIO

La alineación actual de los planetas te brindará una sensación de paz y bienestar a nivel general. Te sentirás feliz con todo lo que tienes y confiarás en lo que está por llegar. Los logros están muy cerca de ti, no los desaproveches.

ACUARIO

La llegada del verano también significó para tu signo el ingreso de un nuevo amor. Si no tienes pareja, el fin de semana podrías conocer a alguien con quien la química será inevitable. Es un buen momento para dejarte llevar.

PISCIS

Es preciso que le fijes toda tu atención a un asunto que tienes sin resolver. Que nada te distraiga de eso porque después podría ser demasiado tarde. Si es necesario, pospón tus actividades y aléjate un poco de tus allegados, solo por unos días.

