El horóscopo de Esperanza Gracia para hoy, viernes 4 de agosto

Esperanza Gracia dio nuevos horóscopos para este viernes 4 de agosto a través de sus redes sociales. La astróloga española reveló lo que le espera a cada signo del Zodíaco en todos los ámbitos de su vida. Con varias décadas como tarotista y experta en predicciones, advirtió que los planetas juegan un papel fundamental en el futuro de las personas. Esto es lo que habrá para cada miembro de la rueda zodiacal.

ARIES

Trata de no obsesionarte con los problemas que no estén en tus manos, no puedes solucionarlo todo. Está bien a veces sentirte rebasado y pedirles ayuda a tus seres queridos, ellos te ayudarán en la medida de lo posible.

TAURO

Este viernes Marte estará sobre tu signo, lo que significa que el fin de semana estará lleno de situaciones que te agobian. Sin embargo, antes de molestarte o dejarlo todo de lado, enfréntalas con determinación. Esa es la solución.

GÉMINIS

Surgirán inconvenientes de última hora, pero podrás solucionarlos si los tomas con calma. No te estreses, todo estará bien. Respecto a tu relación amorosa, es el día ideal para que se suavicen las tensiones que había entre ambos.

Los horóscopos de Esperanza Gracia para hoy Esperanza Gracia/Facebook

CÁNCER

En los próximos días recibirás un ejemplo perfecto de que la vida es imprevisible y que en cualquier momento puede sucederte algo, tanto bueno como malo. Podría surgir algo que te llenará de emoción completamente.

LEO

La alineación actual de los planetas provocará que tengas mucha suerte en todo. Conocerás personas nuevas que le darán un toque de color a tu vida y disfrutarás del tiempo con tus allegados. También, uno de tus sueños se hará realidad.

VIRGO

Estarás más sociable y comunicativo que nunca, lo que te llevará a forjar relaciones más estrechas. Por otro lado, en tu trabajo harás cosas que unirán más a todos los miembros y todos te verán como un líder nato.

LIBRA

Es preciso que pongas los pies sobre la tierra para no sufrir por cosas innecesarias. Sé un poco más duro a la hora de sentir, no vale la pena estar triste. En cuanto al amor, podrías sufrir instantes de inestabilidad.

ESCORPIO

Aclararás algunos asuntos que te agobiaban en días pasados, pero no será nada sencillo, así que trata de darte un descanso después. Intenta relajarte y hacer cosas que te distraigan, el ocio es algo fundamental en la vida de todo ser humano.

SAGITARIO

La recomendación de los astros es que este fin de semana luches por tus objetivos sin pensar en lo que otros esperan o piensan de ti. Eres capaz de lograrlo todo, solo tienes que creerlo tú y poner manos a la obra.

CAPRICORNIO

Iniciaste el mes con determinación e inteligencia y las próximas jornadas no serán la excepción. Nadie podrá verte la cara, estarás muy pendiente de todo y receptivo. Esto te ayudará a llegar a acuerdos más justos tanto en el trabajo como en tu vida personal.

Los horóscopos de Esperanza Gracia para hoy Esperanza Gracia/YouTube

ACUARIO

Sucederá algo que te reabrirá viejas heridas, sin embargo, intenta no ponerle mucha atención. Mira hacia adelante y no dejes que el pasado te retrase. Conocerás a alguien que cambiará el rumbo de tu vida, en materia amorosa, laboral o amistosa.

PISCIS

Habrá cambios en todo lo que se refiere a tu vida amorosa, pueden ser buenos o malos. Sigue tu intuición para saber qué es lo mejor para ti, ten por seguro que no te equivocarás en nada de lo que decidas. No te detengas.

