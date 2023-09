escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 1° al 3 de septiembre para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y, además, planteó qué dictan los astros para todos en cuestiones económicas, sociales, amorosas y hasta familiares. Serán momentos de reflexión para la mayoría y tendrán que resolver asuntos pendientes.

ARIES

Vivirás días de mucha actividad deportiva, tal como te gusta. Será uno de los fines de semana más activos que tengas, te sentirás lleno de energía y entusiasmo. Afortunadamente, mucha gente te seguirá el paso, no estarás solo.

TAURO

Es un buen momento para que pongas en orden tu hogar, aunque no tengas muchas ganas de hacerlo. Los astros te dicen que con el pasar de los días agradecerás haber dedicado ese tiempo a tu casa, se requiere.

GÉMINIS

Recibirás varias invitaciones a eventos sociales y seguramente no podrás negarte. Aprovecha que la gente te contemple para ir a sus reuniones, siéntete especial y corresponde a ese gesto con tu asistencia. Disfruta.

Mhoni Vidente hizo sus predicciones para el fin de semana Captura

CÁNCER

Discutirás con tu pareja a causa de una diferencia de opiniones que ambos tienen. Sin embargo, es importante que los dos respeten los ideales del otro. No porque se amen significa que tengan que pensar igual.

LEO

Tendrás que despedirte de uno de tus compañeros de trabajo o de alguno de tus amigos, ya que se irá a vivir a otro sitio. Siéntete triste si así lo requieres, pero sé consciente de que es un cambio positivo para esa persona.

VIRGO

A partir de este fin de semana tendrás una muy buena racha en todos los aspectos de tu vida. Todo será gracias a las buenas acciones que de pronto haces, y a la actitud positiva que regularmente mantienes en tu día a día.

LIBRA

La recomendación para esta jornada es que evalúes los pros y los contras de mantenerte en pareja. No estás obligado a estar donde no quieres o donde ya no eres feliz. Por otro lado, podrías discutir con algunos amigos.

ESCORPIO

No habrá cambios para ti en los próximos días, algo que comenzará a aburrirte. No obstante, tienes que comprender que a veces las cosas no salen como quieres, pero tampoco quiere decir que estés estancado.

SAGITARIO

Te llevarás un disgusto o una decepción por parte de tu pareja. Desde el inicio confiaste en él o ella ciegamente y te demostrará que no debiste hacerlo. Aléjate de ahí de inmediato, antes de que te causen más daño.

CAPRICORNIO

Correrás el riesgo de tomar decisiones apresuradas y sin hacer un análisis previo. Trata de que no sea así, reflexiona dos veces antes de hablar o de dar una respuesta definitiva. Si no lo haces, sufrirás las consecuencias.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de fin de semana Captura de video de YouTube

ACUARIO

Eres el miembro de la rueda zodiacal más negativo en varias ocasiones. Eso causa que te sientas insatisfecho con lo que hay en tu vida y que busques la fórmula de la felicidad, pero esta no existe. Solo valora lo bueno que tienes y verás cómo tu visión cambiará.

PISCIS

Te sentirás más agobiado el fin de semana que en los días pasados, es porque tu cuerpo finalmente sacará todo el estrés y la tensión que se te habían acumulado. Descansa, duerme y come algo delicioso, consiéntete por tu esfuerzo.