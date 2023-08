El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 3 de agosto

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 3 de agosto a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Es mejor que sigas los procesos y fórmulas que ya conoces, dado que sabes cuál será el resultado. Por ahora no te arriesgues a ser creativo e intentar cosas nuevas. De igual manera, todos quedarán satisfechos con lo que hagas.

Tauro

Se impone que dejes de ser esa persona que se deja amar sin dar lo mismo a cambio. Deja ese falso orgullo, reconoce que también sientes amor por tu pareja y que te interesa hacerla feliz. Demuéstraselo sin miedo.

Géminis

Este jueves se terminará una mala racha que tenías en tu centro de trabajo. Si bien fue un período que te sirvió demasiado, al día de hoy necesitas un poco de calma. No desaproveches la oportunidad de relajarte ahora que todo cambiará.

Cáncer

Acepta las pérdidas o equivocaciones que has tenido en los negocios, es algo inevitable. No te sientas mal ni pienses que ya lo perdiste todo, es parte del proceso. Pronto te recuperarás y verás que solo quedó como un aprendizaje.

Leo

Es un buen momento para que reflexiones si realmente le das a tu pareja el apoyo emocional que necesita. Si no, pon las manos a la obra de inmediato. En el ámbito laboral, revisa tu carga de trabajo y asegúrate de que sea justa.

Virgo

No tomes riesgos innecesarios, al menos no el día de hoy, porque la energía planetaria no está de tu lado, evita perder dinero en vano y por no analizar la situación. Si bien la innovación es importante, es más crucial mantener tu patrimonio.

Libra

Tienes que aprender a comunicarte mejor con las personas que te rodean, dado que tus mensajes no suelen llegar de forma correcta cuando los emites. Sé claro y directo, no des instrucciones confusas u opiniones disruptivas.

Escorpio

Para llegar al éxito a través de un proyecto, tienes que estar 100% comprometido con él. Si no estás seguro es mejor que te retires y no pierdas tu tiempo. Busca algo que realmente te guste y te haga sentir motivado.

Sagitario

Deberás tomar algunas decisiones profesionales importantes, pero antes de hacerlo tendrás que analizar diferentes factores. Busca modelos a seguir y los testimonios de personas que ya hayan pasado por lo mismo.

Capricornio

No tengas miedo de abrirte a nuevas experiencias sentimentales. Eres uno de los signos que más evita sentir por miedo a salir lastimado, pero eso tiene que terminar. No temas abrirte a las personas, no todas lastiman.

Acuario

En una relación amorosa siempre es fundamental que las dos partes trabajen en busca de un mismo objetivo. Para eso tienes que hablar con tu ser amado y fijar metas en común. Es allí cuando te darás cuenta si estás con la persona correcta o no.

Piscis

Los astros te dicen que es hora de que seas un poco más cariñoso con tu pareja y que dejes de hacerle comentarios pasivo-agresivos, eso no debe existir dentro de un vínculo amoroso. Al contrario, ambos deben brindarse seguridad.

