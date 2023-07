El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 25 de julio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este martes 25 de julio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Eres uno de los signos que más se esfuerza en cumplir sus objetivos, así que lo justo sería que te rodees de personas que tengan esa misma meta. Aléjate de quienes te resten en lugar de sumarte, te lo agradecerás.

Tauro

Tu pareja te pedirá que le hagas un favor y no podrás negarte. Es más importante quedar bien con ella que con otra gente, tómalo en cuenta. Si bien estás en tu derecho de decir que no, la realidad es que no sería lo ideal.

Géminis

Los astros te dicen que tienes que aprender a ser más permisivo con tu pareja. Inicialmente, tú no tendrías por qué controlarle su tiempo, recuerda que cada ser es individual y que tu ser amado tiene una vida aparte de ti.

Cáncer

Tienes que saber que el dinero no aparece por arte de magia, tienes que esforzarte por él y hacer todo lo que sea necesario. Ni siquiera la alineación de los planetas puede hacer eso por ti, eres tú mismo quien sembrará los frutos para luego cosecharlos.

Leo

La recomendación para hoy es que no reduzcas los costos de tu negocio si eso significa que tus productos perderán calidad. Fíjale especial atención a los procesos dentro de tu emprendimiento, que sea tu prioridad.

Virgo

Tu pareja tiene la intención de que comience una nueva etapa entre ustedes, una con más esencia amorosa y sin problemas. Date cuenta de ello y ayuda a que ese escenario sea posible, solo es cuestión de ustedes dos.

Libra

Por naturaleza eres de esas personas que solo da órdenes y siempre se posiciona como líder en los equipos. Sin embargo, a veces es necesario que aprendas a trabajar en equipo, donde todos tengan el mismo puesto.

Escorpio

Estarás un poco tenso y necesitarás liberarte de ese estrés, intenta con la música o con alguna actividad que te haga sentir más ligero. Lo que sí tienes que tomar en cuenta es que debe ser algo físico, para que te deshagas de las tensiones.

Sagitario

Los problemas entre tú y tu pareja están acumulándose, pero todavía hay posibilidad de que ambos pongan de su parte y reviertan ese efecto. No permitas que la bonita conexión que tienen se apague por malentendidos.

Capricornio

Los astros te dicen que es preciso que aprendas a ser más determinante y seguro de ti, especialmente si lo que deseas es abrir un negocio o ser un alto ejecutivo. Para que la gente confíe en lo que haces, primero debes confiar tú.

Acuario

Algo nuevo que aprenderás este martes es que hay muchas maneras de manifestar el amor. No todas las personas demuestran su cariño de la misma manera. Para eso tienes que conversar con los tuyos sobre qué es lo que les gusta y lo que no.

Piscis

Tu pareja descubrirá algo que mantenías en secreto. Quizá no será nada grave, pero lo que le dolerá es que le hayas mentido. Trata de ser honesto y explícale con sinceridad por qué lo hiciste, no intentes arreglar con más mentiras.

