El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 2 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este miércoles 2 de agosto a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Tienes que aprender a escuchar lo que te dice tu pareja porque sueles ignorar sus pedidos y necesidades. A la larga, eso podría afectarles y hasta arruinar su relación. Es un aspecto igual de importante en tu vida que el trabajo o la familia.

Tauro

Recibirás una propuesta de trabajo, pero antes de aceptarla analiza todos los pros y contras. Si tiene más cosas buenas que malas, no lo dudes, podría ser tu oportunidad para mejorar tu economía. Considera todas las probabilidades.

Géminis

A veces es necesario perderse para encontrarse y eso puede sucederte este miércoles. Después de tanta penumbra, te llegará la luz, especialmente hoy que algunos desafíos que sobrellevabas se resolverán. A partir de ahí te reencontrarás.

Cáncer

Las pérdidas son inevitables en el área de los negocios, así que no te sientas mal si de pronto algo no te salió como esperabas. Continúa hacia adelante y no lo tomes como un fracaso rotundo, perder una batalla no significa que perdiste la guerra.

Leo

En una relación amorosa habitualmente debe de haber apoyo mutuo. Se supone que las deudas, las responsabilidades, el trabajo y las preocupaciones se comparten. Si no es así, entonces aléjate y busca algo recíproco.

Virgo

No es un buen día para asumir riesgos, de acuerdo con los planetas, ni en el área financiera ni en la emocional. Por ahora quédate donde estás, ya llegará el momento de avanzar a pasos agigantados, no te desesperes.

Libra

Es probable que sientas que no haces las cosas bien en tu trabajo o que en tu equipo hay muchas limitantes. En caso de ser así, puede deberse a que no das o no te dan instrucciones fijas. En todo centro de empleo tiene que haber un manual a seguir.

Escorpio

Trata de no quedarte a medias en ningún proyecto, concluye todo lo que inicies porque, aunque no te salga bien, es una buena manera de cerrar ciclos. En cambio, si no terminas con eso, lo tendrás en tu mente por mucho tiempo.

Sagitario

Estás en el instante perfecto para salir de la rutina y adentrarte en territorios desconocidos. Explora cosas nuevas, no te arrepentirás. Si por ahora no tienes el valor de hacerlo solo, busca acompañantes en los cuales apoyarte.

Capricornio

Se impone que cambies de socios o aliados, dado que los que tienes no suelen compartir tus ideas. Para que en un equipo haya fluidez y éxito, es necesario que todos los miembros del equipo vayan en la misma dirección.

Acuario

Te sentirás un poco melancólico y será por temas relacionados con el amor. Podrías estar triste por algo que nunca se convirtió en una relación formal o porque piensas que tu actual pareja no da lo mismo que tú.

Piscis

El amor no es para convertirse en una lucha o en una competencia de quién es más exitoso. Si entre tú y tu pareja es así, entonces trata de buscar a alguien que no sea tan controlador. Disfruta de lo que tienes sin remordimientos.

