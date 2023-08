escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 18 de agosto a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

La fórmula para lograr que el dinero te rinda más es hacer una lista de gastos prioritarios. No gastes en lo que no necesitas, es simple. Reconoce que sueles adquirir cosas que ni siquiera te agradan, solo porque te satisface comprar. Lamentablemente no resultará nada bueno de ese derroche económico.

Tauro

Si no tienes pareja, hoy te encontrarás con el que podría ser el amor de tu vida. Tienes que estar muy atento porque esa persona estará en el mismo lugar que tú: ya sea en tu trabajo, en una tienda o hasta en la calle.

Géminis

Es preciso que comprendas que cualquier herida sana con el tiempo. No te presiones ni intentes dejar de sentirte triste por algo, date tiempo y tente paciencia. Los problemas financieros que tenías llegarán a su fin.

Cáncer

Toda la vida pensaste que ser buen jefe era estar en contra de tus subordinados y darles órdenes a gritos. Sin embargo, es importante que comprendas que eso no es así. Empatiza un poco más con quienes están a tu cargo.

Leo

La recomendación de los planetas es que abras los ojos, que dejes de tratar de engañarte a ti mismo. Por otro lado, no pierdas tu esencia por complacer a la gente, mucho menos si son personas que ya te traicionaron una vez.

Virgo

Para crear un buen vínculo con alguien, tienes que ser generoso. Ten por seguro que no hay relación sana en la que no haya empatía de por medio. Así que ya sabes qué es lo que tienes que hacer si quieres tener un romance duradero.

Libra

Es necesario que redobles esfuerzos en tu trabajo, en lugar de tomarte un largo descanso como planeabas. A veces hay que hacer muchos sacrificios para lograr los objetivos y este fin de semana será tu turno.

Escorpio

Evita las falsas promesas, no digas cosas que no vas a cumplir porque decepcionarás a más de una persona. Si realmente tus seres queridos te importan, demuéstraselos con acciones y detalles inesperados.

Sagitario

Sentirás que renacen los sentimientos que tenías por una persona que ya no está contigo. No trates de reprimirlos, date tiempo y atrévete a sentirlos. Eso te ayudará a aclarar tus pensamientos y la forma de lidiar con la situación.

Capricornio

Si recientemente cometiste una indiscreción, discúlpate con los afectados. Mantén siempre la humildad y reconoce cuando te equivocas. Si lo haces bien, recobrarás la buena relación que tenías con esa o esas personas.

Mhoni es la astróloga más conocida de México. Muchas de sus predicciones se han cumplido y se ha ganado la credibilidad de muchos. Instagram @mhoni1

Acuario

Alguien te hará una propuesta y la recomendación es que la aceptes lo más pronto posible porque podría ser beneficiosa para ti. En cuanto al dinero, se impone que ya no rechaces trabajos porque eso significa perder ingresos.

Piscis

Es preciso que retomes la buena alimentación y la actividad física. Solo así conseguirás ver en el espejo lo que deseas y sentirte lleno de energía. No fastidies a la gente que no piensa como tú o no quiere hacer lo mismo que tú.