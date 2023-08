escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 25 de agosto a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Tu pareja descubrirá algo que habías mantenido oculto hasta ahora y le dolerá mucho saber que sí hay secretos entre ustedes. Trata de solucionar la situación y, para la siguiente vez, decirle toda la verdad desde el principio.

Tauro

Te enfrentarás a una dura decisión en tu trabajo. Tendrás que elegir con cuáles miembros quedarte y, aunque sea doloroso, lo mejor es que conserves a los mejores. Eres una persona que ofrece lo mejor siempre, permanece con quienes hagan lo mismo.

Géminis

Es uno de esos días en los que debes decir “sí” sin dudar, no tengas miedo de dar el siguiente paso, los astros te dicen que todo saldrá perfectamente. También evita los futuros arrepentimientos, piensa en que eso era lo que querías en ese momento.

Cáncer

Es preciso que permitas que tu pareja tenga más libertad, ya que aparte de la relación contigo tiene su propia vida. Si le prohíbes cosas y no le permites hablar con sus amistades, terminará hartándose de estar contigo.

Leo

Tienes que comprender que el dinero no cae del cielo ni se hace por arte de magia. Si bien hay personas que ya nacieron con una fortuna, no es algo que le suceda a la mayoría. Así que hay que levantarse a trabajar para hacer una fortuna.

Virgo

La recomendación para esta jornada es que pienses en el dicho de “lo barato sale caro” a la hora de comprar algo hoy. Es mejor que inviertas un poco más de dinero en algo a lo que sí le vas a dar mucho uso.

Libra

Lo que necesitas para superar la ola de negatividad en la que te sumergiste es entusiasmo. Sonríe, aunque no tengas ganas, sal a pasear y diviértete con tus amigos. Empezarás a ver la vida más bonita cuando te decidas a vivirla.

Escorpio

Es probable que tengas algunas discusiones con tu pareja hoy, sin embargo, para solucionarlas solo basta con que cedas. No siempre debes tener la razón, compréndelo antes de que intentes defenderte con argumentos injustificados.

Sagitario

Te enterarás de algunos rumores, ya sea sobre ti o sobre uno de tus seres queridos. Pero no te preocupes, solo son eso, habladurías por parte de la gente que no es feliz y no quiere que otros lo sean. No prestes atención a eso, no vale la pena.

Capricornio

Siempre es arriesgado mezclar los negocios con tus amigos, así que si vas a hacerlo es mejor que tomes tus precauciones. Nunca pases los errores por alto solo porque los cometen personas a las que estimas, tampoco permitas que se relajen las actividades.

Acuario

En temas de pareja a veces es mejor tener una memoria selectiva. Eso significa que, si hoy es el aniversario de un suceso que les dolió mucho a ambos, lo recomendable es no recordarlo. Enfóquense en los eventos felices.

Piscis

Se impone que este jueves tomes ventaja de tu competencia. Implementa esa estrategia que tienes en mente y verás cómo te llevas todas las ganancias. Los negocios son como el box, no le des a tu contrincante la oportunidad de que se levante.