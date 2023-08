escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 21 al 25 de agosto a través de El Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Estos días están marcados por la lectura de las cartas del tarot, del arcángel y de la suerte. Mhoni también reveló lo que hay que hacer para tener abundancia.

Aries

La energía planetaria te ayudará a expresarte más libremente y que tus mensajes sean entendidos con éxito. Descubrirás que cuando dices lo que piensas te sientes mejor y con las ideas más claras en tu cabeza.

Tauro

Podrías sufrir algunas traiciones relacionadas con el dinero, solo tienes que ser consciente de que a veces el aspecto económico no es el más importante. No te dejes caer por eso, al contrario, úsalo como enseñanza para saber en quién no confiar.

Géminis

Serán días de muchas tensiones en el ámbito laboral, te presentarán a un nuevo compañero y puede ser que no te caiga del todo bien. Sin embargo, tienes que aprender a diferenciar si no te agrada su personalidad o si en realidad te sientes amenazado por su potencial.

Mhoni Vidente revela los horóscopos para la semana YouTube/CanalOficial Mhonividente

Cáncer

Esa persona de la que estabas enamorado por fin te prestará atención. Tú tenías mucho miedo de intentar algo porque creías que serías rechazado, pero cuando te des la oportunidad de hacerlo verás que eres correspondido.

Leo

Estás en el momento correcto para cambiar las actitudes que a veces tienes hacia la gente que amas. Solo así podrás construir relaciones más profundas y duraderas. Por otro lado, no limites a tu pareja en cuanto a su carrera profesional.

Virgo

Si te distanciaste de una amistad importante, es hora de que trates de arreglar las cosas. A veces no ves los errores que cometes y eso podría provocar que te quedes solo en el futuro. En el aspecto laboral te ofrecerán un ascenso.

Libra

La recomendación de los planetas para esta jornada es que reflexiones bien cuáles son tus intenciones a futuro con tu pareja, no tomes decisiones precipitadas. En relación con los negocios, no aceptes la oferta que te harán hoy.

Escorpio

Tú y tu pareja se aman con locura, pero la rutina y monotonía ya los alcanzaron. Así que es hora de que ambos pongan manos a la obra si es que quieren rescatar su relación. Pero tienen que ser los dos, no solo tú.

Sagitario

Se te presentarán algunos problemas en tu trabajo, y es esencial que hagas uso de tus habilidades e intuición para poder resolverlos. No te dejes intimidar por nada, tienes la capacidad de abatir cualquier obstáculo.

Capricornio

Será una semana de muchos cambios para ti, especialmente en materia laboral. Si estás en un lugar en el que no te sientes cómodo, te llegarán ofertas inesperadas. Conocerás a alguien que te ayudará a crecer en el ámbito profesional.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de la semana

Acuario

Los astros te dicen que esa infidelidad de la que tú sospechas no existe. A veces imaginas cosas que no están sucediendo y eso podría traerte muchos problemas. Confía más en tu pareja, no busques problemas innecesarios.

Piscis

No vale la pena que continúes en una relación en la que ambos son infelices. Recuerda que el amor es todo lo contrario: debe hacerte sentir pleno y satisfecho. En los próximos días te atreverás a dar el siguiente paso.